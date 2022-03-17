İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da işler yolunda gitmiyor. Son olarak Atletico Madrid'e yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Kırmızı Şeytanlar'da, gözler yeni sezona çevrildi. Yeni sezonda yeni bir menajer ile çalışacak olan ManU'da en güçlü aday ise Erik Ten Hag. İşte detaylar...

Manchester United, bu sezon tüm hedeflerinden uzak kalmasının ardından yeni menajerini belirleme sürecine girdi.

Manchester Evening News'te yer alan habere göre; Ole Gunnar Solskjaer sonrası menajerlik görevini sezon sonuna kadar devralan ve sezonun bitmesinin ardından futbol direktörlüğü görevini sürdürecek olan Ralf Rangnick, Ajax ile başarılı bir performans sergileyen Erik Ten Hag'ı listesinin ilk sırasına yazdı. Kulüp yönetiminin ise henüz kesin kararını vermediği ancak Hollandalı teknik adamla görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Kulübün hedefleri arasında PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Chelsea'deki geleceği belirsiz olan Thomas Tuchel, İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique, Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui ve Leicester City Menajeri Brendan Rodgers olduğu belirtildi.

52 yaşındaki Erik Ten Hag'ın sözleşmesinin önümüzdeki sezon sonunda biteceği ve Ajax'ın bonservis için yüksek ücretler istemesi halinde rotanın Pochettino'ya çevrileceği bilgisi de verildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Manchester United, Şampiyonlar Ligi bileti anlamına gelen 4. sıra içinse Arsenal'den 2 maç fazlası olmasına karşın 1 puan geride bulunuyor.