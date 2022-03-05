İngiltere Premier Lig heyecanı A Spor'da yaşanmaya devam ediyor. 28. hafta mücadelesinde Aston Villa ile Southampton kozlarını paylaşıyor. Nefes kesen mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Premier Lig heyecanı A Spor'da yaşanmaya devam ediyor. 28. hafta mücadelesinde Aston Villa ile Southampton kozlarını paylaşıyor. Nefes kesen mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASTON VILLA - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A. Villa - Soton maçı saat 18:00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Aston Villa: Martínez, Cash, Chambers, Mings, Young, McGinn, Douglas Luiz, Ramsey, Watkins, Ings, Coutinho

Southampton: Forster, Livramento, Bednarek, Stephens, Perraud, Armstrong, Ward-Prowse, Romeu, Elyounoussi, Adams, Broja.