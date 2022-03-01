Union Berlin - St. Pauli maç sonucu: 2-1 (Union Berlin - St. Pauli maç özeti)
Almanya Kupası Çeyrek Finali'nde Union Berlin ile St. Pauli kozlarını paylaştı. Maçı Union Berlin 2-1 kazanarak yarı finale yükselen taraf oldu.
Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2022- 00:41
Almanya Kupası Çeyrek Finali'nde Union Berlin ile St. Pauli kozlarını paylaştı. Maçı Union Berlin 2-1 kazanarak yarı finale yükselen taraf oldu.
Union Berlin'in galibiyet golleri Becker ve Voglsammer'den geldi. St. Pauli'nin tek golünü ise Kyereh kaydetti.
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