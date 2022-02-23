Lejyonerlerimiz gösterdikleri performanslarla Avrupa liglerini sallıyor. İşte Sabah'ın derlediği habere göre 4 Türk'ün bu sezonki rakamları:
Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder ve Enes Ünal Avrupa'yı sallıyor!
Ülkemizi Avrupa'nın çeşitli liglerinde temsil eden Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder ve Enes Ünal performanslarıyla dikkat çekiyor. Milli yıldızlar takımlarında oldukça başarılı bir grafik çizerek gözleri üzerlerine topladı. İşte o performanslar...
ORKUN KÖKÇÜ: Bu sezon 6 gol-8 asistle oynadı. Sadece 2022'de 7 gole (5G-2A) direkt katkı sağlarken, yılın skora en fazla etki yapan 3. orta sahası durumunda. Gol ya da asist yaptığı maçlarda Feyenoord 30 puanı hanesine yazdırıp, zirveye ortak oldu.
HAKAN ÇALHANOĞLU: 2022'de sessiz kalsa da Inter'de 6 gol ve 8 asistle takımın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Serie A'da asist krallığında Berardi'nin (9) ardından ikinci sırada konumlandı.