İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester City'nin yıldız oyuncusu Phil Foden'ın annesi saldırıya uğradı. Bir taraftar genç futbolcunun annesine yumruk attı. İşte detaylar...

Premier Lig'de Manchester City sahasında Tottenham'a boyun eğdi.

Ligde 15 maç sonra kaybeden Manchester City takımın genç yıldızı Phil Foden maçın ardından bir gece kulübünde taraftarlarla tartıştı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, taraftarların Foden ve ailesiyle sözlü tartışma yaşıyor. Devamında Foden'ın annesi bir taraftarı ittirirken aynı kişi Claire Foden'a yumruk atıyor.

Bu sezon 27 maçta 9 gol ve 4 asist üreten 21 yaşındaki genç futbolcu Tottenham maçına ilk 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı.