TRANSFER HABERLERİ - Manchester United gaza bastı! Mauricio Pochettino ve Harry Kane...

İngiltere Premier Lig devi Manchester United, bu sezon yaptığı transferlerle beklentileri yükselmişti. Ancak Manchester ekibi bu beklentilerin altında kaldı. Yeni sezonun planlamalarına da bir yandan başlayan Kırmızı Şeytanlar için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2022- 11:10