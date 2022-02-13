Milan 1-0 Sampdoria (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Serie A'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. 25. hafta maçında Milan ile Sampdoria kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım rakibini Leao'nun 8. dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2022- 16:32