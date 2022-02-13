Milan 1-0 Sampdoria (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Serie A'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. 25. hafta maçında Milan ile Sampdoria kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım rakibini Leao'nun 8. dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.
Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2022- 16:32
Milan'ın golünü 8. dakikada Leao kaydetti.
Bu sonucun ardından Milan puanını 55 yaparken, Sampdoria 23 puanda kaldı.
İtalya Serie A'da Milan gelecek hafta Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Sampdoria ise Empoli ile karşı karşıya gelecek.