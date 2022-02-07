Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal Kamerun sokaklarında eğlendi!

2021 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu, finalde Mısır'ı eleyen Senegal oldu. Tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götüren Senegal, Kamerun sokaklarında büyük bir kutlama yaptı.

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2022- 09:07