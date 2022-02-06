Venezia 0-2 Napoli (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Ligi'nde Venezia ile Napoli karşı karşıya geldi. Konuk ekip rakibini 2-0 ile geçti. Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Victor Osimhen ve 90+10. dakikada Andrea Petagna kaydetti.

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2022- 20:08