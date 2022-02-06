Real Betis - Villarreal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Real Betis - Villarreal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Real Betis ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Peki, Real Betis - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Real Betis - Villarreal maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2022- 16:18