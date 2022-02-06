Hollanda Eredivisie'nın 21. haftasında Feyenoord, sahasında Sparta Rotterdam'ı konuk etti.

Ev sahibi takım, rakibini 4. dakikada Orkun Kökçü, 11. dakikada Ali Rıza Cihanbehş ve 50 ile 70. dakikalarda Guus Til'in attığı gollerle 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İLK GOL ORKUN KÖKÇÜ'DEN

Feyenoord'da maça ilk 11'de başlayan ve takımının ilk golünü kaydeden milli futbolcumuz Orkun Kökçü, 90 dakika sahada kaldı.

Feyenoord bu sonuçla puanını 45'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Sparta Rotterdam ise 14 puanda kaldı.