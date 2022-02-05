Monaco 2-0 Lyon (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fransa Ligue 1'de 23. hafta maçında Monaco evinde Lyon'u 2-0 mağlup etti. Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Jean Lucas ve 27. dakikada Ben Yedder kaydetti.
Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2022- 00:56
Stade Louis'de oynanan mücadeleyi Monaco 2-0 kazandı.
Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Jean Lucas ve 27. dakikada Ben Yedder kaydetti.
Lucas'ın golünün asistini yapan Ben Yedder, 1 gol - 1 asistle maçta öne çıkan isim oldu.
LYON 7 MAÇ SONRA MAĞLUP!
Lyon ligde 7 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 4 beraberlik, 3 galibiyet elde etti.
Monaco, bu sonuçla puanını 36'ya çıkardı. Lyon ise 34 puanda kaldı.
Ligin 24. haftasında Monaco, Lorient'i konuk edecek. Lyon ise evinde Nice ile karşı karşıya gelecek.