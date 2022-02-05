Monaco 2-0 Lyon (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa Ligue 1'de 23. hafta maçında Monaco evinde Lyon'u 2-0 mağlup etti. Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Jean Lucas ve 27. dakikada Ben Yedder kaydetti.

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2022- 00:56