Fiorentina - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Fiorentina sahasında Lazio'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fiorentina - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Fiorentina ile Lazio 24. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Lazio maçı 5 Şubat Cumartesi günü saat 22:45'de S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

FIORENTINA - LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fiorentina: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Duncan, Torreira; Sottil, Piatek, Ikone

Lazio: Strakosha; Hysaj, Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Zaccagni, Immobile, Anderson