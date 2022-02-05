İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Ligin 23. haftasında Celta Vigo ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanmasını bildi.

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Celta Vigo ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi.

Mücadelede kazanan taraf, 2-0'lık skorla Celta Vigo oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 12 ve 81. dakikada Brais Mendez kaydetti.

Rayo Vallecano'da forma giyen Radamel Falcao, mücadeleye yedek kulübesinde başlarken, 65. dakikada oyuna dahil oldu.

Alınan bu sonucun ardından Celta Vigo, 30 puana yükseldi. Rayo Vallecano ise 31 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Celta Vigo, Cadiz deplasmanına konuk olacak. Vallecano ise Osasuna'yı kendi sahasında ağırlayacak.