Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor. Ligin 21. haftasında Bayern Münih ile Leipzig karşı karşıya geldi. Gol düellosuna dönen maçta kazanan taraf ev sahibi ekip oldu.

Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor. Haftanın merakla beklenen maçında iki güçlü ekip Bayern Münih ile Leipzig karşı karşıya geldi. Gol düellosuna dönen maçta gülen taraf ev sahibi ekip oldu.

Bayern'e galibiyeti getiren goller, 12. dakikada Müller, 44. dakikada Lewandowski ve 58. dakikada Gvardiol'un kendi kalesine atmasıyla geldi.

Leipzig'in gollerini ise 27. dakikada Silva ve 53. dakikada Nkunku kaydetti.

Bu sonucun ardından lider Bayern Münih puanını 52'ye yükseltti. Leipzig ise 31 puanda kaldı.

Almanya Ligi'nde gelecek hafta Bayern Münih, Bochum deplasmanına konuk olacak. Leipzig, Köln'ü ağırlayacak.