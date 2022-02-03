Lazio'da umduğunu bulamayan ve İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca'ya transfer olan Vedat Muriqi, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Fenerbahçe'nin de yeniden gündemine girmiş olan Kosovalı golcü, Mallorca formasıyla çıktığı ilk maçta rekor kırdı. İşte detaylar...

Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi Lazio'da beklenen performansı gösteremeyince İspanyol ekibi Mallorca'ya transfer olmuştu. Kosovalı golcü yeni takımında ilk maçına çıktı. Vallecano karşısında sahaya ilk 11'de çıkan Vedat Muriqi takımının mağlubiyet almasını engelleyemedi ve Mallorca sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Mallorca İspanya Kral Kupası'na veda ederken Real Vallecano yarı finale yükseldi.

VEDAT MURIQI NET GOLÜ KAÇIRDI



Kosovalı golcü yeni takımında çıktığı ilk maçta golle tanışabilirdi. Vallecano ile oynan Kral Kupası maçının 80. dakikasında altıpasın içerisinde boş kaleye yaptığı kafa vuruşundan yararlanamayan yıldız isim ilk maçında golle tanışma fırsatını da tepti. Kaçan bu gol sonrası Vedat İtalya basınında da gündem oldu. İtalyanlar Vedat Muriqi'nin kaçırdığı gol için "Ne büyük hata!" yorumunda bulundu.

VEDAT İLK MAÇINDA LA LIGA REKORU KIRDI



Kosovalı golcü çıktığı ilk maçta ilginç bir istatistiğe de imza attı. Vedat Muriqi, Vallecano maçında çıktığı 22 hava topunun 15'inde başarılı oldu. Bu sezon hiçbir La Liga oyuncusu bunu başaramamıştı.