39 yaşındaki Jermaine Defoe eski takımı Sunderland'e transfer oldu!

İlerleyen yaşına rağmen futbol kariyerine devam eden yıldız golcü Jermaine Defoe, efsane olduğu kulüp olan Sunderland'e transfer oldu.

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2022- 19:17