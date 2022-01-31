Everton, teknik direktör Frank Lampard ile anlaşma sağladı. Merseyside ekibinden yapılan açıklamada, Lampard ile 2.5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Everton'da Rafael Benitez'in ardından teknik direktörlük için Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın da adı geçmişti.