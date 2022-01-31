Everton yeni teknik direktörünü açıkladı! Frank Lampard...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Chelsea'nin efsanesi Frank Lampard'ı takımın başına getirdiğini açıkladı. Frank Lampard, 2.5 yıl Everton'ı çalıştıracak.
Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2022- 16:52
Everton, teknik direktör Frank Lampard ile anlaşma sağladı. Merseyside ekibinden yapılan açıklamada, Lampard ile 2.5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Everton'da Rafael Benitez'in ardından teknik direktörlük için Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın da adı geçmişti.
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