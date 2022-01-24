Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, Balotelli'nin Manchester City'de de beraber çalıştığı teknik direktör Roberto Mancini'nin tecrübeli golcüyü milli takıma çağıracağını duyurdu. İşte detaylar...

Sezon başında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a transfer olarak dünya basınında büyük yankı uyandıran Mario Balotelli'ye Milli Takım kapısı açıldı.

İtalyan basınından Correire dello Sport, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin deneyimli forveti yeniden Milli Takım kadrosuna çağıracağını duyurdu.

Balotelli ve Mancini, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de de beraber çalışmış ve ikili yaşadıkları anlaşmazlıklarla gündem olmuştu.

İtalya Milli Takımı ile çıktığı 36 maçta 14 gol kaydeden Balotelli, milli takımla son maçına 7 Eylül 2018'de UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya ile oynanan karşılaşmada çıkmıştı.

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 21 maçta görev alan İtalyan golcü, 9 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.