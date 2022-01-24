Brezilya U20 Şampiyonası Yarı Final maçında Alex de Souza'nın takımı Sao Paulo evinde Palmeiras'a 1-0 kaybetti. Mücadelenin son dakikalarında saha karışırken bıçaklı taraftar herkesi korkuttu.
Alex de Souza'nın maçında korku dolu anlar! Taraftar bıçakla sahaya girdi
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın çalıştırdığı Sao Paulo U20 Takımı'nın Brezilya U20 Şampiyonası yarı finalinde Palmeiras U20 Takımı ile oynadığı maçta ortalık karıştı. Sao Paulo sahasında Palmeiras'a mağlup olurken, sahaya bıçakla giren taraftar korku dolu anlar yaşattı. İşte detaylar...
Uzatma dakikalarında sahaya 2 taraftar girip Palmeiras futbolcularına koştu, tribünden aralarında bıçak olan maddeler de fırlatılınca son 2 dakika kala oyun kesildi.
FREITAS'I BIÇAKLAMAK İSTEDİ
Sahaya giren taraftarlar, Palmeiras oyuncusu Lucas Freitas'ı bıçaklamak istedi. Güvenlikler olaya müdahale etti.