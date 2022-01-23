Milan - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Milan - Juventus maçı canlı izle)

Milan - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Milan - Juventus maçı canlı izle)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 23. hafta dev bir maça sahne olacak. Milan ile Juventus kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Peki Milan - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2022- 12:34