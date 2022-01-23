İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 23. hafta dev bir maça sahne olacak. Milan ile Juventus kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak zirve iddiasını sürdürmek istiyor.
MILAN-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Milan-Juventus maçı 23 Ocak Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Ibrahimovic
Juventus: Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Locatelli, Bentancur; Cuadrado, Dybala, McKennie; Morata.