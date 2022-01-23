Alaves 0-1 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)

La Liga 22. hafta mücadelesinde Barcelona, deplasmanda Alaves ile karşı karşıya geldi. Katalan ekibi rakibini 87. dakikada Frenkie de Jong'un kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2022- 01:39