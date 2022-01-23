Alaves 0-1 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)
La Liga 22. hafta mücadelesinde Barcelona, deplasmanda Alaves ile karşı karşıya geldi. Katalan ekibi rakibini 87. dakikada Frenkie de Jong'un kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.
Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2022- 01:39
Estadio de Mendizorroza'da oynanan maçı Barcelona 1-0 kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 87. dakikada Frenkie de Jong kaydetti.
Barcelona bu sonuçla puanını 35'e çıkardı. Alaves ise 17 puanda kaldı.
Barcelona ligin 23. haftasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Alaves ise Elche deplasmanına gidecek.