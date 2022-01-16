Liverpool 3-0 Brentford (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan 22. hafta maçlarıyla sürüyor. Liverpool, sahasında konuk ettiği Brentford'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Fabinho, 69. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain ve 77. dakikada Takumi Minamino kaydetti.

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2022- 19:06