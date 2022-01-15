İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Wolverhampton ile Southampton karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadele, ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında Wolverhampton ile Southampton karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından yayınlanan maçı Wolves, 3-1'lik skorla kazanmasını bildi.

Wolverhampton'ın galibiyet gollerini 37'de penaltıdan Raul Jimenez, 59'da Coady ve 90+1'de Adama Traore kaydederken, James Ward-Prowse'un frikikten attığı şık gol Southampton'a yetmedi.

Bu sonuçla geçtiğimiz hafta Manchester United'ı yenen ve çıkışını sürdüren Wolverhampton puanını 31'e yükseltti. Southampton ise 24 puanda kaldı.