Portekiz Milli Takımı ile 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele etme hayali kuran Cristiano Ronaldo, ESPN Brezilya'ya verdiği röportajda A Milli Futbol Takımı'mızla yapacakları kritik maça değindi.
SPOR HABERLERİ - Cristiano Ronaldo o maç hakkında konuştu! "Türkiye maçı tam bir savaş olacak"
Portekiz'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası play-off'larında A Milli Futbol Takımı'mızla oynayacakları maç hakkında konuştu. Yıldız futbolcu, "Türkiye maçı tam bir savaş olacak. Futbolseverler için izlemesi harika maçlar ortaya çıkacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.01.2022- 10:09
Kendileri için zor olacağını dile getiren tecrübeli yıldız, Türkiye maçına dair şunları söyledi:
Dünya Kupası hedefine ulaşamamız çok üzücü olur. Ama başaracağımıza inanıyorum. Futbolda ve hayatta zor anlar olur ama önemli olan ayakta durmak, ayakta kalabilmek.