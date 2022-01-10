11 Ocak 2022, Salı
BİZE ULAŞIN
Manchester United 1-0 Aston Villa (MAÇ SONUCU ÖZET)
İngiltere FA Cup 3. Tur karşılaşmasında Manchester United, Old Trafford'da Aston Villa'yı ağırladı. Kırmızılar, Scott McTominay'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı.
İngiltere Federasyon Kupası (FA Kupası) üçüncü tur ilk maçında Manchester United, sahasında Aston Villa'yı 1-0 yendi.
Manchester United, Old Trafford Stadı'nda konuk ettiği Aston Villa karşısında Scott McTominay'ın 8. dakikada ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşma, Manchester United'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Kupayı daha önce 12 kez müzesine götüren Manchester United, FA Kupası üçüncü tur ikinci maçında 15 Ocak Cuma günü Villa Park Stadı'nda Aston Villa'ya konuk olacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Galatasaray - Giresunspor maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı