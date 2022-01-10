11 Ocak 2022, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United 1-0 Aston Villa (MAÇ SONUCU ÖZET)

MANU tek golle üst turda!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 Giriş Tarihi: 11.01.2022

İngiltere FA Cup 3. Tur karşılaşmasında Manchester United, Old Trafford'da Aston Villa'yı ağırladı. Kırmızılar, Scott McTominay'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı.

İngiltere Federasyon Kupası (FA Kupası) üçüncü tur ilk maçında Manchester United, sahasında Aston Villa'yı 1-0 yendi.

Manchester United, Old Trafford Stadı'nda konuk ettiği Aston Villa karşısında Scott McTominay'ın 8. dakikada ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşma, Manchester United'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kupayı daha önce 12 kez müzesine götüren Manchester United, FA Kupası üçüncü tur ikinci maçında 15 Ocak Cuma günü Villa Park Stadı'nda Aston Villa'ya konuk olacak.

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