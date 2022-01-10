Espanyol 1-2 Elche (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Elche deplasmanda güldü!

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Espanyol sahasında Elche'yi ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

İspanya La Liga'nın 21. hafta maçında Espanyol ile Elche karşılaştı. Mücadele konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile noktalandı.

Karşılaşmada Espanyol'un tek golü Raul de Tomas'tan gelirken Elche Pere Milla'nın golleriyle sahadan galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Espanyol 26 puanda kaldı. Elche ise 19 puana yükseldi.

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