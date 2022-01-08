08 Ocak 2022, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Estoril 2-3 Porto (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Oğlu attı Babası 3 puanı aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.01.2022

Portekiz Ligi'nde 17. hafta karşılaşmasında adı Beşiktaş ile anılan Bruno Pinheiro'nun takımı Estoril, Porto'yu konuk etti. Ev sahibi takımın 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Porto'nun son golünü 90. dakikada Porto Teknik Direktörü Sergio Conceicao'nun oğlu Francisco Conceicao kaydetti.

Portekiz Ligi'nde 17. hafta karşılaşmasında Estoril, Porto'yu konuk etti.

António Coimbra da Mota Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Porto'nun 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Porto'ya galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Taremi, 84. dakikada Diaz ve 90. dakikada Conceicao kaydetti. Estoril'in sayıları ise 38. dakikada Arthur ve 43. dakikada penaltdan Franco'dan geldi.

Estoril'in 32. dakikada Chiquinho ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Porto, puanını 47'ye yükseltti ve en yakın rakibi Sporting'in 3 puan önünde liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. mağlubiyetini alan ve 3 maçtır kazanamayan Estoril ise 25 puanla 5. sırada yer aldı.

Porto, gelecek hafta Belenenses deplasmanına gidecek. Estoril ise Arouca'yı ağırlayacak.

Estoril Teknik Direktörü Bruno Pinheiro'nun adı, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrasında Beşiktaş ile anılıyordu.

GOLÜ ATTI, BABASINA KOŞTU

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceicao'nun oğlu Francisco Conceicao, 87. dakikada oyuna dahil oldu. 90. dakikada rakip fileleri sarsan 19 yaşındaki futbolcu, gol sevincini hocası babasıyla paylaştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Chelsea rahat turladı! Chelsea rahat turladı!
Gol düellosunda kazanan Dortmund! Gol düellosunda kazanan Dortmund!
Leicester City Ozan’ı üzdü! Leicester City Ozan'ı üzdü!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör