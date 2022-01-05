Liverpool'da corona virüs nedeniyle 48 saatliğine tesisler kapatıldı!
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, artan yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle antrenman tesislerini kapattı. Premier Lig'de daha önce Manchester United da artan vakalar nedeniyle tesisleri kapatma yoluna gitmişti.
Premier Lig ekiplerinden Liverpool, takım içinde artan korona virüs vakalarından dolayı geçici süreliğine antrenman tesislerini kapadı.
İngiliz ekibi Liverpool'da korona virüs etkisi devam ediyor. Son yapılan korona virüs test sonuçlarında pozitif vakaların artmasının ardından Liverpool antrenman tesislerinin geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, pazartesi ve salı günü pozitif çıkanların dışında yeni vakalar olduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca yarın Arsenal ile İngiltere Lig Kupası'nda oynanacak maçın ertelenmesi için federasyona başvuruda bulunulduğu ve sonucun beklendiği belirtildi.
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