05 Ocak 2022, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea'de Thomas Tuchel ile Romelu Lukaku krizi sona erdi!

Chelsea’deki kriz sona erdi! Tuchel ve Lukaku...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.01.2022

Premier Lig'in dev takımların Chelsea'de, yıldız futbolcu Romelu Lukaku ile Teknik Direktör Thomas Tuchel arasındaki kriz sona erdi.Chelsea'den gönderileceği konuşulan ve Liverpool maçının kadrosuna alınmaya Lukaku hakkında konuşan Tuchel, oyuncunun özür dilediğini ve sorunun giderildiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde takımda mutlu olmadığını ve Inter'e dönmek istediğini söyleyen Lukaku, bu açıklama sonrası Liverpool maçının kadrosuna alınmazken kriz son buldu.

Hürriyet'in haberine göre, Chelsea'den gönderileceği konuşulan ve Liverpool maçının kadrosuna alınmaya Lukaku hakkında konuşan Tuchel, oyuncunun özür dilediğini ve sorunun giderildiğini belirtti.

Lukaku'nun affedildiğini söyleyen Tuchel, "Bu işe gereken zamanı harcadığımız ve sakince görüştüğümüz için mutluyuz. Romelu özür diledi ve takıma geri döndü. Benim için en önemli şey onu açıkça anlamak ve kasıtlı olmadığına inanmaktı. Sakin kalmak, özrü kabul etmek ve yolumuza devam etmek için yeterince küçük bir konuydu." şeklinde konuştu.

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