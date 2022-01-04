04 Ocak 2022, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

TRANSFER HABERLERİ: Fernando Reges 2024'e kadar Sevilla'da!

Ve Fernando imzayı attı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.01.2022

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, bir dönem Galatasaray'da top koşturan Fernando Reges'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı. | Transfer haberleri

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve 2019 yazında 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transfer olan Fernando Reges, İspanyol temsilcisiyle 2024'e kadar yeni mukavele imzaladı.

Brezilyalı orta saha bu sezon takımı adına 24 kez forma giyerken 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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