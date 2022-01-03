Fiorentina Jonathan Ikone transferini açıkladı!

Serie A takımlarından Fiorentina hücum hattını transferle güçlendirdi. Mor Menekşeler bir süredir gündemindeki Jonathan Ikone transferinde mutlu sona ulaştı. Fiorentina, 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Lille'e 14 milyon euro bonservis ödeyecek.

Serie A ekibi Fiorentina hücum yollarını transferle güçlendirdi.

Mor Menekşeler bir süredir gündemindeki Jonathan Ikone transferinde mutlu sona ulaştı. Fiorentina, 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Lille'e 14 milyon euro bonservis ödeyecek.

Lille'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte forma giyen Jonathan Ikone, 2018 yazında PSG'den 5 milyon euro'ya transfer edilmişti.

Demokratik Kongo asıllı Fransız futbolcu 2019'da Fransa formasıyla milli oldu. Ikone, Fransa Milli Takımı için 4 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

Bu sezon Lille formasıyla 25 maçta süre alan Ikone takımına 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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