TRANSFER HABERLERİ - Real Madrid'den Kylian Mbappe'ye servet! İşte teklif edilecek rakam...
Adı İspanya La Liga devi Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe'nin geleceği merak konusu. Eflatun beyazlıların Fransız yıldızı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı bilinirken, teklif edilecek rakam da ortaya çıktı. İşte detaylar...
Real Madrid'in, uzun süredir gündemde yer alan Kylian Mbappe ile yaz aylarında sözleşme imzalamayı planladığı ifade edildi.
YAZ AYLARI BEKLENECEK
İspanyol devinin, yeni yılın ilk gününden itibaren sözleşme imzalayabileceği Fransız yıldızın transferini yaz aylarında açıklamayı planlandığı kaydedildi. Real Madrid'in böyle bir tutum sergilemesinde Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG eşleşmesinin ve Mbappe'ye zarar vermeme düşüncesinin olduğu belirtildi.
Ayrıca, Real Madrid'in şu an Mbappe ile sözleşme imzalanırsa bu transferi kamuoyuna açıklamak için PSG'yi de bilgilendirmek zorunda kalacağı aktarıldı.
YILLIK 21 MİLYON EURO
Öte yandan Mbappe ile 6 yıllık sözleşme imzalamayı planlayan Real Madrid'in, tıpkı Cristiano Ronaldo için ödediği gibi genç futbolcuya da yıllık 21 milyon euro net maaş vermeyi düşündüğü ifade edildi. Mbappe'nin 21 milyon euro yıllık ücretin yanı sıra, Real Madrid'den imza parası olarak 40 milyon euro ve imaj hakları da alacağı belirtildi.
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