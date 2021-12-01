03 Aralık 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal forması giyen Gabriel dos Santos'a beyzbol sopalı saldırı!

Gabriel’e beyzbol sopalı saldırı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.12.2021

İngiltere Premier Lig devlerinden Arsenal forması giyen Gabriel dos Santos'un, Ağustos ayında evinin garajında beyzbol sopalı saldırıya uğradığı öğrenildi.

Arsenal'in genç yıldızı Gabriel dos Santos'un, Ağustos ayında evinin garajında beyzbol sopalı kişilerce saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Saldırganlar, genç oyuncunun lüks arabasını gasp etmek istediği ifade edildi.

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