26 Kasım 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

River Plate ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti!

River Plate bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.11.2021

Arjantin Premier Lig'de River Plate şampiyonluğa ulaştı. Ligin 22. haftasında Racing'i 4-0 mağlup eden River Plate, böylelikle bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Arjantin Premier Lig'de konuk ettiği Racing'i 4-0 mağlup eden River Plate, şampiyonluğa ulaştı.

Ligin 22. hafta mücadelesinde sezonun formda ekibi River Plate, Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda Racing'i ağırladı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi takım, 32. dakikada Agustin Palavecino, 48. dakikada Julian Alvarez, 68. ve 78. dakikalarda Braian Romero'nun ağları sarsmasıyla mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Puanını 52'ye çıkaran River Plate, ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Defensa y Justicia ile arasındaki puan farkını 12'de tutarak şampiyonluğu garantiledi.

River Plate, 2014'ün ardından 7 yıl sonra yeniden ligi zirvede tamamladı. Arjantin temsilcisi, toplam şampiyonluk sayısını ise 37'ye çıkardı.

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