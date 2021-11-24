24 Kasım 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Dick Advocaat Irak Milli Takımı'ndan istifa etti!

Advocaat’tan istifa kararı! Milli takım...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.11.2021

Bir dönem Fenerbahçe'nin başına geçen ve teknik direktörlük kariyerini Irak Milli Takımı'nda sürdüren Dick Advocaat, görevinden istifa etme kararı aldı.

Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat'ın Irak Milli Takımı'ndaki görevinden ayrıldığı bildirildi.

Irak Futbol Federasyonu Sözcüsü Ahmet Zamil, ülkenin resmi haber ajansına (İNA) yaptığı açıklamada, "Federasyon, Advocaat'ın resmi olarak sunduğu istifasını kabul etti. Advocaat, Iraklı futbol severler ve kendisi için de hayal kırıklığı yaratan sonuçlardan dolayı üzüntüsünü dile getirdi." dedi.

Sözcü Zamil, Hollandalı teknik direktörün, bundan sonra da Irak takımlarını desteklemeye devam edeceğini ve Irak Futbol Federasyonunun talebi durumunda ücretsiz danışmanlık hizmeti verebileceğini söylediğini aktardı.

Zamil, Advocaat'ın yerine yardımcısı Zeljko Petrovic'in göreve devam edeceği bilgisini verdi.

Dick Advocaat 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak görev yapmıştı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Maradona için flaş iddia! Kalbi olmadan... Maradona için flaş iddia! "Kalbi olmadan..."
Davada karar çıktı! Benzema’ya hapis şoku Davada karar çıktı! Benzema'ya hapis şoku
Barcelona - Benfica maçında kritik an! Barcelona - Benfica maçında kritik an!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör