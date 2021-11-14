14 Kasım 2021, Pazar
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Liechtenstein 0-2 Romanya (MAÇ SONUCU-ÖZET)
2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 10. hafta maçında Lihtenştayn ile Romanya karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın formasını giyen Morutan'ın ilk 11'de başladığı maçta Romanya rakibini 1-0 mağlup etti. Rumen ekibinde Cicaldau, 73. dakikada Morutan'ın yerine oyuna dahil oldu. Bu sonuca rağmen Kuzey Makedonya'nın İzlanda'yı mağlup etmesiyle Romanya Dünya Kupası umutlarını erteledi.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda 10. karşılaşmalar oynandı.
Galatasaraylı Morutan ve Cicaldau'nun formasını giydiği Romanya deplasmanda Liechtenstein ile karşı karşıya geldi.
Rheinpark'ta oynanan karşılaşma konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Romanya'ya galibiyeti getiren golleri Dennis Man ve Nicuşor Bancu kaydetti.
Bu skorla Romanya puanını 17 yapsa da Kuzey Makedonya'nın 1 puan gerisinde kalarak Dünya Kupası şansını yitirdi.
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