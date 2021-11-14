14 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Ermenistan 1-4 Almanya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanlar Ermenistan’ı ezdi geçti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu son hafta maçında Ermenistan ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi grup lideri konumunda bulunan Almanya, Ermenistan'ı 4-1 yenerek grubu lider tamamladı. Almanya'ya galibiyeti getiren goller Kai Havertz, İlkay Gündoğan (2), Hofmann'dan geldi.

2022 Dünya Kupası Elemeleri, J grubu son hafta maçında Ermenistan ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Almanya 4-1 kazanarak grubu lider tamamladı. Almanya'ya galibiyeti getiren goller 15. dakikada Kai Havertz'den, 45+4 ve 50'de İlkay Gündoğan'dan ve 64'te Hoffmann'dan geldi. Ermenistan'ın tek golünü ise 59. dakikada Mkhitaryan kaydetti.

Bu sonucun ardından Almanya grubu lider tamamlayarak Katar'ın yolunu tutarken, Ermenistan ise 12 puanda kaldı ve Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemedi.

Gruptaki puan durumu ise şekilde;

J GRUBU

1- ALMANYA: 27

2- K. MAKEDONYA: 18

3- ROMANYA: 17

4- ERMENİSTAN: 12

5- İZLANDA: 9

6- LİHTENŞTAYN: 1

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