12 Kasım 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Almanya-Lihtenştayn maçında inanılmaz faul!

2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 9. karşılaşmasında Almanya evinde Lihtenştayn ile kozlarını paylaştı. Rakibini attığı 9 gol ile mağlup etmeyi başaran Panzerler, gruptaki puanını 24'e yükseltirken müsabakanın 9. dakikasında korku dolu bir bir an yaşandı. Lihtenştayn oyuncusu Jens Hofer'in rakibi Goretzka'ya yaptığı müdahale yürekleri ağza getirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Almanya-Lihtenştayn maçında inanılmaz faul!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.11.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 9. maçında Almanya, sahasında Lihtenştayn ile karşı karşıya geldi. Rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla geçen ev sahibi ekip 24 puanla liderliğini sürdürdü.

Almanya-Lihtenştayn maçında inanılmaz faul!

Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında yürekleri ağızlara getiren bir an yaşandı. Lihtenştayn sol beki Jens Hofer, ceza sahası içinde Bayern Münih'ye forma giyen Alman futbolcu Leon Goretzka'ya oldukça sert bir faul yaparken, kırmızı kartla cezalandırıldı.

Almanya-Lihtenştayn maçında inanılmaz faul!

Hava topu mücadelesi esnasında ayağıyla Goretzka'nın boynun bir darbe yapan Hofer'ın müdahalesi sonrası Alman oyuncu kendini acı içerisinde yere bıraktı.

Almanya-Lihtenştayn maçında inanılmaz faul!

Faul sonrası uzun süre yerde kalan tecrübeli oyuncu için sağlık ekipleri sahaya gelirken, boynunun kırılmış olması ihtimali herkesi korkuttu.

Almanya-Lihtenştayn maçında inanılmaz faul!

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyun kaldığı yerden devam ederken, Goretzka ikinci yarının başında oyundan alınarak yerini Neuhaus'a bıraktı.

Almanya-Lihtenştayn maçında inanılmaz faul!

Almanya'nın gollerini, 11'de İlkay, 20'de Kaufmann (K.K), 22'de Sane, 23'de Reus, 49'da Sane, 76'da Müller, 80'de Baku, 86'da Müller, 89'da Göppel (K.K) kaydetti.

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