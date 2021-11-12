Almanya-Lihtenştayn maçında inanılmaz faul!
2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 9. karşılaşmasında Almanya evinde Lihtenştayn ile kozlarını paylaştı. Rakibini attığı 9 gol ile mağlup etmeyi başaran Panzerler, gruptaki puanını 24'e yükseltirken müsabakanın 9. dakikasında korku dolu bir bir an yaşandı. Lihtenştayn oyuncusu Jens Hofer'in rakibi Goretzka'ya yaptığı müdahale yürekleri ağza getirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 9. maçında Almanya, sahasında Lihtenştayn ile karşı karşıya geldi. Rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla geçen ev sahibi ekip 24 puanla liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında yürekleri ağızlara getiren bir an yaşandı. Lihtenştayn sol beki Jens Hofer, ceza sahası içinde Bayern Münih'ye forma giyen Alman futbolcu Leon Goretzka'ya oldukça sert bir faul yaparken, kırmızı kartla cezalandırıldı.
Hava topu mücadelesi esnasında ayağıyla Goretzka'nın boynun bir darbe yapan Hofer'ın müdahalesi sonrası Alman oyuncu kendini acı içerisinde yere bıraktı.
Faul sonrası uzun süre yerde kalan tecrübeli oyuncu için sağlık ekipleri sahaya gelirken, boynunun kırılmış olması ihtimali herkesi korkuttu.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyun kaldığı yerden devam ederken, Goretzka ikinci yarının başında oyundan alınarak yerini Neuhaus'a bıraktı.
Almanya'nın gollerini, 11'de İlkay, 20'de Kaufmann (K.K), 22'de Sane, 23'de Reus, 49'da Sane, 76'da Müller, 80'de Baku, 86'da Müller, 89'da Göppel (K.K) kaydetti.
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