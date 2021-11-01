TRANSFER HABERLERİ - Flaş Yusuf Yazıcı gelişmesi! Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec

Lazio, bu yaz Yusuf Yazıcı için nabız yokladı ancak Lille satmayı kesinlikle düşünmedi. Gourvennec ise elindeki mücevheri doğru kullanmaktan çok uzaktı ve milli futbolcuya sürekli merkez orta saha olarak şans verdi. Yusuf ise forvet arkası oynamayı istedi ancak bu rol ona verilmedi. Teknik direktörüyle de bu konuda bir türlü anlaşamadı. Jocelyn Gourvennec, "Yusuf Yazıcı, biraz hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü istediği kadar oynama süresi bulamıyor. Onunla sürekli konuşuyorum. Mizacı ve karakteri iyi olan biri. Maça imzasını atması için ilk 11'de olmasına gerek yok. Sonradan da oyuna girip bir şeyler yapabileceğini bilmeli. İnanılmaz farklılıklar yaratabilen bir oyuncu. Sadece takıma yardımcı olmaya motive olsun." dedi