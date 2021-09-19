Wolfsburg Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor. Ligin 5. haftasında Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Eintracht Frankfurt, deplasmanda Wolfsburg'un konuğu olacak. Ev sahibi ekip bu maç öncesi 12 puanla 2. sırada, konuk takım ise 3 puanla 16. sırada... Peki, Wolfsburg-Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Wolfsburg'a konuk olacak. Bu mücadele öncesi Frankfurt, 3 puanla 16. sırada, ev sahibi takım ise 12 puanla 2. sırada yer alıyor.
WOLFSBURG-FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Wolfsburg'un sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edeceği maç bugün TSİ 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.
WOLFSBURG-FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Wolfsburg: Casteels; Roussill, Lacroix, Brooks, Baku; Arnold, Guilavogui; Steffen, Philipp, Nmecha; Weghorst
Eintracht Frankfurt: Trapp; Hasebe, N'Dicka, Hinteregger; Da Costa, Sow, Ljubicic, Kostic; Lindstrom, Hauge; Borre
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...