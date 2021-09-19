19 Eylül 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Wolfsburg Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Wolfsburg Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.09.2021

Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor. Ligin 5. haftasında Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Eintracht Frankfurt, deplasmanda Wolfsburg'un konuğu olacak. Ev sahibi ekip bu maç öncesi 12 puanla 2. sırada, konuk takım ise 3 puanla 16. sırada... Peki, Wolfsburg-Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Wolfsburg'a konuk olacak. Bu mücadele öncesi Frankfurt, 3 puanla 16. sırada, ev sahibi takım ise 12 puanla 2. sırada yer alıyor.

WOLFSBURG-FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolfsburg'un sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edeceği maç bugün TSİ 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

WOLFSBURG-FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Wolfsburg: Casteels; Roussill, Lacroix, Brooks, Baku; Arnold, Guilavogui; Steffen, Philipp, Nmecha; Weghorst

Eintracht Frankfurt: Trapp; Hasebe, N'Dicka, Hinteregger; Da Costa, Sow, Ljubicic, Kostic; Lindstrom, Hauge; Borre

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