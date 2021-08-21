İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leeds united ile Everton karşı karşıya gelecek. Mücedele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leeds United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Leeds united ile Everton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leeds United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEEDS UNITED - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leeds United - Everton maçı 21 Ağustos Cumartesi günü saat 17:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

PREMIER LİG'İN TÜM ÖZETLERİ DE A SPOR'DA OLACAK!

Bu hafta Leeds United-Everton maçını A Spor'dan canlı izleyebilecek futbolseverler, İngiltere Premier Lig'in tüm özetlerini de yine A Spor'da izleyebilecek.

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