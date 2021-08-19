20 Ağustos 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA 'en iyiler' için aday listelerini belirledi

UEFA ’en iyiler’ için aday listelerini belirledi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.08.2021

Avrupa futbolunun patronu UEFA, 2020-2021 sezonunda mevkilerinin en iyi oyuncularına verilecek ödüller için aday listelerini 10 kişiden 3'e düşürdü. Yılın Erkek Futbolcusu Ödülü için Kevin De Bruyne, Jorginho ve N'Golo Kante son adaylar arasına kaldı.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 2020-21 sezonu için verilecek ödüllerin aday sayıları, yapılan oylama sonunda 10 kişiden 3'e düşürüldü.

Manchester City'den Kevin De Bruyne, Chelsea'den Jorginho ve N'Golo Kante, UEFA Yılın Erkek Futbolcusu Ödülü'nün adayları arasında yer aldı.

UEFA Yılın Kadın Futbolcusu Ödülü'nün adayları, Barcelona'dan Jennifer Hermoso, Lieke Martens ve Alexia Putellas oldu.

Erkek futbolunda Josep Guardiola, Roberto Mancini ve Thomas Tuchel, kadın futbolunda ise Lluis Cortes, Peter Gerhardsson ve Emma Hayes, yılın teknik direktörü adayları arasında gösterildi.

Ödüllerin kazananları, 26 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında açıklanacak.

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