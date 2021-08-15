17 Ağustos 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Tottenham - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.08.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Mücedele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Tottenham ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOTTENHAM - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tottenham - Manchester City maçı 15 Ağustos Pazar günü saat 18:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

TOTTENHAM - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Tottemham: Lloris; Tanganga; Sanchez, Dier e Reguilon; Lo Celso e Hojbjerg; Lucas, Dele Ali e Bergwijn; Son

Manhester City: Ederson; Cancelo, Stones, Dias, Mendy; Rodri, İlkay, Bernardo; Grealish, Ferran, Mahrez


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