Son dakika spor haberi: Eski UFC şampiyonu Khabib Nurmagomedov Rusya 3. lig futbol takımı Legion Dynamo ile anlaştı!
Eski UFC şampiyonu Khabib Nurmagomedov, Rusya 3. lig futbol takımı Legion Dynamo ile sözleşme imzaladı. Daha önce verdiği bir röportajda futbolculuk hayalindan bahseden Khabib; "Profesyonel futbolcu olmak benim çocukluk hayalim. Futbol, tüm sporların kralıdır. Bunun için kimlerle konuşmadım ki! Bunu nasıl yapabilirim diye Cristiano Ronaldo, PSG Başkanı Al Khaelifi ve UEFA Başkanı Ceferin ile konuştum. Spartak Moskova ile antrenmanlara çıktım. Spartak iyi bir takım tabii ki ama benim hayalim Real Madrid. İlk hatırladığım maç Real Madrid maçıydı. 1998'deki Şampiyonlar Ligi finalinde Mijatovic'in attığı golü hala unutamam. Ofsayttan atmıştık ama yine de kazanmıştık." sözlerini kullanmıştı. | Son dakika spor haberleri
Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu unvanına sahip Khabib Nurmagomedov, profesyonel futbolcu olma hayalini gerçeğe dönüştürmek için resmi imzayı attı.
Ekim 2020'de Justin Gaethje'yi yendiği mücadele sonrası UFC kariyerini noktaladığını açıklayan Khabib, UFC Başkanı Dana White'ın bütün çabalarına rağmen emeklilik kararından vazgeçmemişti.
FUTBOLCULUK HAYALİNİ AÇIKLAMIŞTI
Daha önce verdiği bir röportajda futbolculuk hayalindan bahseden Khabib; "Profesyonel futbolcu olmak benim çocukluk hayalim. Futbol, tüm sporların kralıdır. Bunun için kimlerle konuşmadım ki! Bunu nasıl yapabilirim diye Cristiano Ronaldo, PSG Başkanı Al Khaelifi ve UEFA Başkanı Ceferin ile konuştum. Spartak Moskova ile antrenmanlara çıktım. Spartak iyi bir takım tabii ki ama benim hayalim Real Madrid. İlk hatırladığım maç Real Madrid maçıydı. 1998'deki Şampiyonlar Ligi finalinde Mijatovic'in attığı golü hala unutamam. Ofsayttan atmıştık ama yine de kazanmıştık." sözlerini kullanmıştı.
3. LİG KULÜBÜNE İMZA ATTI
Sosyal medya hesaplarından futbol oynadığı videoları bol bol paylaşan 32 yaşındaki Khabib Nurmagomedov, Rusya 3. Lig takımı Legion Dynamo ile sözleşme imzaladı. 2015 yılında kurulan takımla antrenmanlara çıkacağı açıklanan Khabib'in takımda futbolcu mu olacağı yoksa yatırım ortağı olarak mı görev alacağı ise net değil.
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