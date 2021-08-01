Lille - PSG maçında ilk 11'ler belli oldu! Burak Yılmaz Yusuf Yazıcı Zeki Çelik...
Fransa'da futbol müthiş bir maç ile star alacak. Fransa Süper Kupa mücadelesinde Lille ile PSG karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. Lille PSG maçında Burak Yılmaz ilk 11'de başlıyor. Yusuf Yazıcı ise yedek kulübesinde başlarken Zeki Çelik kadroda yer almıyor.
Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği son şampiyon Lille sezonun ilk resmi maçında PSG ile Süper Kupa finaline çıkacak. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
LILLE - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Lille - Paris Saint Germain (PSG) maçı 1 Ağustos Pazar günü saat 21:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
LILLE - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
Lille: Jardim, Djalo, Fonte, Botman, Reinildo, Andre, Xeka, Araujo, Bamba, David, Burak Yılmaz.
PSG: Navas, Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo, Danilo, Herrera, Dina-Ebimbe, Kalimuendo, Draxler, Icardi.
SÜPER KUPA FİNALİ İSRAİL'DE YAPILIYOR!
Fransa League 1 şampiyonu Lille ile Fransa kupası şampiyonu yıldızlar karması PSG kozlarını paylaşacak. Mücadele, İsrail'in Tel-Aviv kentinde bulunan Bloomfield Stadyumu'nda oyananacak.
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