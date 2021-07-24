Matheus Fernandes'ten flaş itiraf! "Barcelona'nın yaptığı çok çirkindi"
Son dakika spor haberi: İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın 2020 yılında 7 milyon euro'ya kadrosuna kattığı ve yollarını ayırdığı Matheus Fernandes'ten flaş bir itiraf geldi. Katalan ekibinden ayrılış sürecine sitemde bulunan Fernandes, "Beni Barcelona'dan bir e-mail göndererek kovdular. En azından telefonla arayarak söylemelerine razıydım. Çok çirkin ve hiç profesyonel bir hareket değildi. Bana da herkes gibi davranılmasını isterdim" sözlerini kullandı.
Barcelona'nın 2020'de kadrosuna kattığı Matheus Fernandes yaptığı açıklamada Katalan kulübünün kendisini yalnızca bir e-mail göndererek takımdan gönderdiğini belirtti.
Brezilyalı oyuncu yaptığı açıklamada Barcelona'dan ayrılış şeklini anlatırken maruz kaldığı olayları anlatarak, "Beni Barcelona'dan bir e-mail göndererek kovdular. En azından telefonla arayarak söylemelerine razıydım. Çok çirkin ve hiç profesyonel bir hareket değildi. Bana da herkes gibi davranılmasını isterdim" sözlerini kullandı.
Maruz kaldığı muamelenin kabul edilemeyeceğini söyleyen Fernandes, "Telefon açarak söylemek fazla masraflı bir yöntem değil. En azından bunu yapabilirlerdi ama yapmadılar. Hayallerimin takımı Barcelona'da bunları yaşamak beni çok üzdü" diye konuştu.
Matheus Fernandes, 2020'de Palmeiras'tan 7 milyon euroya transfer olduğu Barcelona'dan 1 yıl sonra aynı takıma bedelsiz olarak geri döndü.
Fernandes Barcelona formasını sadece 17 dakika Dinamo Kiev ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında giyebilmişti.
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