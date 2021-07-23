Son dakika spor haberi: Harry Kane Premier Lig'in en çok kazananı olacak!

Premier Lig'de, Manchester City'ye transfer olacağı konuşulan Harry Kane, atacağı imzayla ligin en fazla kazanan oyuncusu olacak. İngiliz The Sun'da yer alan çıkan göre, Tottenham forması giyen Kane'in transferi, 190 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında gerçekleşebilir. Tottenham'ın teklifi kabul etmesi halinde yeni takımına dört veya beş yıllık imza atacak olan 27 yaşındaki golcü aynı zamanda Premier Lig'n en çok kazanan oyuncusu olacak. | Son dakika spor haberleri

Avrupa futbolunda bu yazın en önemli gündemi olan EURO 2020'nin sona ermesinin ardından transfer piyasasındaki hareketlilik artarken, kupayı finalde penaltı atışları sonrasında İtalya'ya kaybeden İngiltere'nin golcüsü Harry Kane rekor bir bonservis bedeliyle Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'ye transfer olabilir.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Tottenham forması giyen Kane'in transferi, 190 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında gerçekleşebilir. Tottenham'ın teklifi kabul etmesi halinde yeni takımına dört veya beş yıllık imza atacak olan 27 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Premier Lig'n en çok kazanan oyuncusu olacak.

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI



Manchester City'ye atacağı imzanın ardından haftada 467 bin euro kazanması beklenen Kane böylece Premier Lig'in en fazla kazanan futbolcusu olmayı başaracak.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ