Son dakika spor haberi: Atletico Madrid Copa America'da yıldızı parlayan Rodrigo de Paul'u transfer etti!

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Copa America'da Arjantin formasıyla şampiyonluğa uzanan Rodrigo de Paul'u transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid, Arjantinli orta saha oyuncusu Rodrigo de Paul'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, De Paul'un bonservis bedeli konusunda İtalya temsilcisi Udinese ile anlaşmaya varıldığı ve Arjantinli futbolcuyla 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İspanya basınında yer alan haberlere göre, son şampiyon Atletico Madrid, bu transfer için 35 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Arjantin Milli Takımı'nda 28 karşılaşmada görev alan 27 yaşındaki Rodrigo de Paul, geçen sezon Udinese formasıyla 38 karşılaşmada 9 kez ağları sarsmıştı.

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