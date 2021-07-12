Son dakika spor haberi: Almanlar Gareth Southgate'e ateş püskürdü! Açıklamaları olay oldu... | EURO 2020

Son dakika EURO 2020 haberleri... Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi. maçı öncesi bir röportaj veren İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, Almanya rekabetini İkinci Dünya Savaşı'na bağladı. Bu durum Alman basını tarafından tepki çekti. İşte detaylar...

EURO 2020 finali öncesi İngiliz basınına röportaj veren İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, Almanya ile olan rekabetlerine değinmişti. Stadyumdaki atmosferin sertliğinin İkinci Dünya Savaşı'na dayandığını söyeleyen Southgate, "Almanya'ya karşı stattaki enerjinin bir kısmının o dönemden geldiğini gizleyemeyiz. Onlar bizi işgal etmeye kalkıştı ancak bizler cesurca onlara karşı kendimizi savunduk" ifadelerini kullanmıştı.

Alman basınından Bild ise bu sözlere çok sert tepki gösterdi. "Üzgünüz Southgate Bey, siz çıldırmışsınız" başlıklı haberde İngiliz çalıştırıcıya şöyle yanıt verildi:

Nazi Almanya'sı, İngiltere'yi 1940/41 yıllarında hava saldırıları ile bombalamak istiyordu. Winston Churchill'in iradesi yalnızca kendi ülkesini değil aynı zamanda tüm Avrupa'yı Nazi suçlularından korudu. Bu yüzden de birkaç yıl önce bir TV programında kendisi tüm zamanların en büyük Britanyalısı seçildi. Ancak hatırlatmak isteriz ki Southgate Bey, Churchill'in düşmanları Göring ve Hitler'di. Thomas Müller ve Manuel Neuer değil. Ve unutmayın ki Southgate Bey, Klopp ve Tuchel gibi Alman antrenörler İngiliz futbolunun son Avrupa kupalarını kazandırdı. Neden olmasın? Zaten 2021'de yaşıyoruz 1945'te değil. Ama önemi yok, biz sadece kupadan elendik. Şimdi bizi iyi bir final bekliyor. Eğer İngiltere kazanırsa bu Sterling ya da Kane'in sayesinde olacak, savaşın değil.

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